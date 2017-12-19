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Конкурс красоты "Соблазнительная Колумбия 2017" состоялся в Боготе


Конкурс красоты "Соблазнительная Колумбия 2017" прошел в Боготе. Смотрите на видео, как состоялось мероприятие, направленное на утверждение новых стандартов красоты женского тела, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Идеей мероприятия в Боготе было показать женскую красоту, не опираясь на общепринятые стандарты. В конкурсе участвовали женщины с различным телосложением и весом.



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