Конкурс красоты "Соблазнительная Колумбия 2017" прошел в Боготе. Смотрите на видео, как состоялось мероприятие, направленное на утверждение новых стандартов красоты женского тела, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Идеей мероприятия в Боготе было показать женскую красоту, не опираясь на общепринятые стандарты. В конкурсе участвовали женщины с различным телосложением и весом.