Президент России Владимир Путин призвал спецслужбы СНГ к укреплению связей на фоне угроз терроризма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в приветствии главы государства участникам открывшегося Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которое зачитал директор ФСБ Александр Бортников.

"Основная опасность для граждан стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства", - говорится в приветствии.

В тексте также подчеркивается, что "складывающаяся в мире ситуация требует поиска новых более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы и угрозы".

"Поэтому важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнерские связи, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, а также налаживали отношения со структурами гражданского общества", - отмечается в приветствии. В нем Путин выразил надежду, что проводимое совещание укрепит взаимодействие спецслужб. Он напомнил, что такие традиционные встречи способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.





