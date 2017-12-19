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В Армении на полигоне «Камхуд» началась подготовка военных инженеров ЮВО


На полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), в Армении началась одиночная подготовка военнослужащих подразделений инженерных войск.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия проводятся на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

На практических занятиях военные инженеры повышают мастерство по тактической, специальной, огневой подготовке, вождению военной техники в сложных высокогорных скалистых участках местности, а также в добыче и очистке воды СКО-10 «Гигиена».

На занятия  привлечено более 100 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.

Завершится одиночная подготовка подразделений инженерных войск соединения ЮВО в Закавказье сдачей зачетов по основным предметам обучения и преодолением специальной полосы заграждений и препятствий.



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