Эрминэ Нагдалян назвала глупостью слухи о своем банкротстве

Депутат Национального Собрания Армении от фракции Республиканской партии Армении (РПА) Эрминэ Нагдалян опровергла распространяемые в СМИ сведения о своем банкротстве.

«Все, что пишут в прессе на эту тему, – ложь», – сказала она.

Как передает «Арменпресс», Эрминэ Нагдалян прокомментировала и муссируемые в СМИ и соцсетях сообщения о том, она отказалась от оплаты счетов за телефонные разговоры, объявив себя банкротом.

«Все, что на эту тему написано, – абсолютная глупость, данные сведения не соответствуют действительности», – указала она.