Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принимает участие в конференции ООН по управлению интернетом


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принимает участие в проводимой с 18 по 21 декабря в Швейцарии ежегодной 12-ой конференции ООН (Организация объединенных наций)по управлению интернетом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в рамках мероприятия был обсужден ряд вопросов, касающийся глобальных проблем сферы управления ИКТ, в том числе цифрового управления и кибербезопасности.

Эта конференция является международной площадкой для высокопоставленных лиц с целью налаживания партнерских решений, общих идей, выявления и обмена лучшего опыта.

В конференции принимают участие прибывшие с разных стран мира должностные лица, у которых есть возможность поделиться национальным опытом и приобрести лучшую практику в сфере ведущей цифровой трансформации, а также подчеркнуть основные тенденции деятельности, инвестиций и развития, которые могут встречаться в течении сотрудничества с международной общественностью.

В рамках этой представительской конференции министр Ваан Мартиросян встретится с высокопоставленными лицами разных стран, а также с руководителями знаменитых организаций, представляющих сферу ИКТ.

Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации