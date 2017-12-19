Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принимает участие в конференции ООН по управлению интернетом

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принимает участие в проводимой с 18 по 21 декабря в Швейцарии ежегодной 12-ой конференции ООН (Организация объединенных наций)по управлению интернетом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в рамках мероприятия был обсужден ряд вопросов, касающийся глобальных проблем сферы управления ИКТ, в том числе цифрового управления и кибербезопасности.

Эта конференция является международной площадкой для высокопоставленных лиц с целью налаживания партнерских решений, общих идей, выявления и обмена лучшего опыта.

В конференции принимают участие прибывшие с разных стран мира должностные лица, у которых есть возможность поделиться национальным опытом и приобрести лучшую практику в сфере ведущей цифровой трансформации, а также подчеркнуть основные тенденции деятельности, инвестиций и развития, которые могут встречаться в течении сотрудничества с международной общественностью.

В рамках этой представительской конференции министр Ваан Мартиросян встретится с высокопоставленными лицами разных стран, а также с руководителями знаменитых организаций, представляющих сферу ИКТ.