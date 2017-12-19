Министр юстиции Армении принял представителя БДИПЧ/ОБСЕ
Министр юстиции Армении Давид Арутюнян принял 19-го декабря представителя БДИПЧ/ОБСЕ Геннади Барбу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.
Как сказал глава отдела верховенства права БДИПЧ/ОБСЕ Геннади Барба (Ghenadie Barba) на встрече с главой Министерства юстиции Армении Давидом Арутюняном, осуществляемые Министерством юстиции Армении судебно-правовые реформы являются необходимостью.
Министр юстиции Армении Давид Арутюнян приветствовал представителя БДИПЧ/ОБСЕ, высоко оценил сотрудничество министерства с международной структурой, выразив готовность к осуществлению более эффективных и обеспечивающих более ощутимый для общества результат программ.