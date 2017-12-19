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Армению посетит рабочая группа экспертов министерства обороны РФ


19-22-го декабря Армению посетит рабочая группа экспертов министерства обороны РФ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении. Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

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