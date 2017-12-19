В Азербайджане Мамедову и Махмудову назначен откуп в 4 млрд манатов и 1 млрд долларов

Похоже, новое азербайджанское внутриполитическое тесто, замешанное на дрожжах внедрения в вертикаль власти Мехрибан Алиевой, начинает постепенно созревать. На то указывают много признаков, и, в особенности, два значимых события, всполошивших за последнюю неделю азербайджанское общество, сообщает Арменпресс со ссылкой на aysor.am.

Дело в том, что уже несколько дней в здание Генеральной прокуратуры Азербайджана зачастил бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов. До этого следователи его уже несколько раз вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовным делам на его бывших подчиненных. Однако такие визиты тогда длились максимум пару часов, между тем, сейчас, по свидетельствам СМИ, Махмудова допрашивают с раннего утра и до вечера, выделяя ему на обед всего лишь один час.

Поговаривают, что за время допросов, в качестве следственных процедур, Эльдару Махмудову уже устроили очные ставки с его бывшим помощником, к тому же приходящимся опальному министру кузеном, Вугаром Махмудовым, а также с разжалованным генералом нацбезопасности Акифом Човдаровым. Такая активизация следственного управления Генпрокуратуры по тяжким преступлениям подала повод азербайджанским СМИ задаться вопросом: а не арестуют ли на днях Эльдара Махмудова?



О громком скандале с делом расформированного министерства нацбезопасности мы уже несколько раз писали в наших статьях, прежде всего, развивая мысль о том, что прокуратура с санкции Ильхама Алиева не будет трогать лично Махмудова. А если и доведет дело до суда, то приговор будет относительно мягким, учитывая возможность тайной сделки между опальным министром и президентом по неогласке истинных мотивов «разгрома» всесильного Мамы Эли (кличка Махмудова) и, конечно же, всех сокровенных тайн алиевской семьи, к которым бывший министр в силу своего положения мог иметь доступ. Эти тайны, образно названные нами «кощеевым яичком Алиева», либо должны гарантировать личную неприкосновенность Махмудову, либо могут стать причиной его полного физического устранения. В третьем же варианте, будь они Махмудовым разглашены, то гарантированно ознаменуют конец эпохи алиевщины.



Одним словом, ситуация чересчур щекотливая и, учитывая все упомянутые нюансы, у нас имеются основания, как и раньше, предполагать, что стороны сойдутся, либо уже сошлись, на приемлемых условиях. Но, прежде чем более конкретизировать нашу догадку, вкратце изложим здесь второе событие, всполошившее азербайджанские СМИ, ибо оно имеет много общего с так называемым «махмудовским делом».



Не более как неделю назад, указом президента Алиева с занимаемой должности был уволен министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, бессменно занимающий эту должность целых 18 лет. Разговоры о намечающемся смещении всесильного министра, соратника самого Гейдара Алиева, ходили уже задолго до этого, однако, согласно распущенным слухам, Мамедов, якобы, сам просился в отставку по причине пошатнувшегося здоровья. Во всяком случае, никому из непосвященных и в голову не приходило, что старожил кабинета министров может попасть в опалу. Но неожиданно для всех, в день алиевского указа сам руководитель президентской администрации, серый кардинал алиевщины и главный «решатель» внутриклановых разборок Рамиз Мехтиев собственнолично явился в министерство налогов, где на заседании руководящего состава заявил о смещении Мамедова и назначении президентом на должность нового министра Микаила Джаббарова, специально по этому поводу другим указом Алиева освобожденного от должности министра образования. И уж совсем неожиданностью стало для азербайджанской прессы заявление Рамиза Мехтиева на том же заседании, что высшее руководство недовольно работой Фазиля Мамедова на посту министра налогов.



Слова Мехтиева действительно прозвучали как гром среди ясного неба, ибо в авторитарных странах, подобных Азербайджану, никак не принято на таком уровне публично ругать министра с почти двадцатилетним стажем и отправлять его в отставку подобным образом.



Ведь, в таком случае, естественно, возникает вопрос, как мог «мудрейший патриарх кадровой политики и безошибочный отборщик друзей в свой ближайший круг» общенациональный лидер (в данном случае Гейдар Алиев) так оплошать и назначить на одну из ключевых должностей государства непригодного человека? И как на протяжении целых двенадцати лет эту профнепригодность не замечал сын общенационального лидера, «проницательный умница» Ильхам Алиев?



Значит, Мехтиев имел веские основания нарушить неписанные законы авторитарной власти и даже ценою развенчивания алиевского управленческого «гения», вложить во языцех слухи о мамедовской жестокой опале.



И не случайно, что практически сразу после слов Мехтиева вся азербайджанская пресса, как по сигналу, начала публиковать материалы, связанные с вопиющей коррупцией в министерстве налогов и украденными лично Мамедовым колоссальными суммами государственных денег. Газеты и интернет-издания, в частности, сообщили, что в начале 2010-ых только из средств, выделенных на строительство и благоустройство Шамкирского парка, Фазиль Мамедов умудрился присвоить ровно девять десятых всех денег, а именно, около 750 миллионов манатов, что по приблизительному курсу на тот момент составляло примерно 700 миллионов долларов США (!). И это, навар с одного только объекта. По свидетельству прессы, так как Шамкирский и Кедабекский районы негласно считались вотчиной Мамедова, то все махинации с бюджетными деньгами, направленными на развитие этих районов, были осуществлены непосредственно в интересах Мамедова. Распилом средств занимались главы ИВ этих районов - назначенцы министра, а львиную долю краденного они исправно переводили на его счета. И это только в двух районах. А ведь весь азербайджанский бизнес, по сути, тоже был под пятой Мамедова, особо не ставящего различий между бюджетными поступлениями и своим личным наваром. В целом же, по утверждениям СМИ, за время своего руководства министерством, Фазиль Мамедов украл из бюджета, утаил от своего же ведомства и перевел в офшоры около четырех миллиардов манатов, что соразмерно годовому бюджету МО Азербайджана в лучшие его годы.



Очевидно, что данные, приведенные прессой, сами собой не появились. Либо они переданы ей из высших властных инстанций, либо были собраны и систематизированы ранее, и были опубликованы опять же с санкции властей. То есть, власти тем или иным образом причастны к оглашению информации. Но, в таком случае, уместно было бы санкционировать производство следствия по делу мамедовских миллиардов. Если же такой план ныне рассматривается в президентской администрации, то к чему распространять сведения, не подкрепленные пока следствием и судом? Сами представители СМИ задаются вопросом: значит ли вся эта история, что Мамедова арестуют? Но Генпрокуратура пока еще упорно молчит в ответ на запросы журналистов. И поэтому сам собой напрашивается вывод, что судьба Фазиля Мамедова, равно как и его бывшего заместителя, вкупе с этим еще и свата, Намика Алиева, зависит от закулисного выбивания у них обоих распиленных и перегнанных в офшоры государственных денег.

Тем более, что в прессе уже прошел слушок о том, что подвергнувшийся давлению Мамедов, якобы, уже вернул в казну 2 миллиарда.



Ныне же, предположительно, ведутся переговоры по возврату остальной части украденных госсредств. А это значит, что администрация назначила конкретную цену на откуп Мамедова и его команды от уголовного преследования. Цена же эта – 4 миллиарда манатов, естественно, не такая уж и неподъемная для министра налогов с восемнадцатилетним стажем воровства. Наверняка Мамедов наворовал несравнимо больше. Однако, не будет же Алиев обирать соратника своего отца до нитки. Что-нибудь на безбедную жизнь оставит, учитывая прошлые заслуги Мамедова по части закрывания глаз на безналоговые денежные обороты алиевских частных предприятий и память о прямых траншах из налоговой копилки на повседневные нужды правящей семьи.



Однако, что же связывает дело Фазиля Мамедова со скандалом вокруг другой опальной акулы из высшей касты азербайджанского чиновничества – Эльдара Махмудова? Конечно же, речь идет не о прямой связи, а о параллелях, поразительным образом выдающих один и тот же почерк в обращении с ними и те же методы их «разработки».



Дело в том, что единственное, что по слухам стало известно журналистам о допросах Махмудова в Генпрокуратуре, так это судьба вывезенных из страны сыном бывшего министра МНБ Анаром Махмудовым одного миллиарда долларов. Для справки здесь отметим, что Анар Махмудов являлся председателем инвестиционной компании Caspian Crystal, той самой финансовой империи Эльдара Махмудова, в активы которой стекалась львиная доля выбиваемых генералами бывшего МНБ денег у «бескрышевых» бизнесменов. Собственно, вся эта империя была построена на такого рода финансах. И, как следует из азербайджанских источников, именно о возврате одного миллиарда более всего пекутся следователи Генпрокуратуры, так как ни по одному из десятков уголовных дел, заведенных на бывших офицеров МНБ, их шеф фактически не высветился в качестве обвиняемого (во всяком случае, пока еще). Не значит ли это, что Махмудову также назначен откуп от уголовки в размере миллиарда? То есть, Махмудов должен возвратить миллиард и высвободить свою «грешную головушку» из-под плахи.

Остальные активы, аккумулируемые Caspian Crystal, могут вполне удовлетворить пенсионную жизнь Махмудова, а негласный договор Мамы Эли с Алиевым о неразглашении истинных причин опалы, плюс сватовское родство между ними (дочь Махмудова Наргиз в 2015г. вышла замуж за Расима Алиева, внука брата Гейдара Алиева) гарантируют неприкосновенность бывшего министра.



Параллель с делом Фазиля Мамедова, как нам кажется, очевидна. Если же, ко всему прочему, вспомнить историю с Зией Мамедовым, теми же методами поверженного с кресла министра транспорта годом ранее, то становится ясным, что совпадения исключены. Напомним, что устранению от должности Зии Мамедова тоже предшествовал продуманный вброс информации в прессу о бесчестно украденных и заколоченных министром транспорта миллиардах долларов. Гигантский холдинг семьи Мамедовых «Гарант», управляемый сыном министра Анаром Мамедовым, сразу же по увольнении его отца был прилично вытрясен властями, большая часть недвижимости была экспроприирована, многие счета переписаны. В результате, уголовное дело на Зию Мамедова так и не было возбуждено, и он ныне спокойно проживает в Баку, и, кстати, весьма безбедно. Анар Мамедов же продолжает шиковать за бугром. То есть, откуп очевиден.



Из всего сказанного можно заключить, что азербайджанская власть, в преддверии выдвижения на пост президента следующего кандидата от семьи, ныне остро нуждается в трех вещах.

Во-первых, Алиевы стремятся заслужить себе имидж несгибаемых борцов с коррупцией и вороватым чиновничьим олигархатом. В условиях тотального недоверия и ненависти общества к власти, истории с козлами отпущения весьма кстати для выпускания паров.



Во-вторых, подобными действиями от власти уже откалывают личности и группировки, по тем или иным причинам, неугодные Мехрибан Алиевой. Тем самым, ханум уже начала процесс отсеивания несимпатичных ей бонз на ключевых должностях и замену их себе верными свежими молодыми кадрами. Назначение Микаила Джаббарова на важнейшую должность министра налогов тому доказательство. Клан Пашаевых за счет устранения более мелких группировок будет методично подбирать под себя власть, ожидаемо тесня даже еразо-нахичеванских.



И, в-третьих, финансовая встряска опальных чиновников – олигархов свидетельствует о крайне плачевном состоянии государственного бюджета. Несмотря на бравурные речи президента, стремящегося успокоить общество, объективные показатели состояния финансово-экономического сектора страны свидетельствуют о том, что если цены на нефть в ближайшие год-два ощутимо не возрастут, то Азербайджан ожидают социальные потрясения с катастрофическими последствиями. По времени же прогноз совпадает со сроками планируемой смены президентов из одной семьи.

Реализация этого плана может сорваться еще даже не начавшись. Дыры же бюджета властвующая семья пытается залатать не за счет новых поступлений в результате проведенных реальных реформ, и, тем более, не за счет собственного многомиллиардного состояния, а исключительно за счет так называемых «хрюшек на черный день». Таких вскармливают фермеры и крестьяне по принципу живой копилки. Хрюшки, как овцы, коровы или куры не приносят ежедневной прибыли, с них не берется надоя, яиц или стриженной шерсти.Одни убытки... Зато они предназначены для убоя и моментального превращения в реальные деньги, если появятся непредвиденные обстоятельства.Естественно, что образное сравнение с хрюшками несколько преувеличено. Никто в прямом смысле забивать мамедовых, махмудовых и иных опальных чиновников-олигархов не будет, потому что они кровь от крови, плоть от плоти режима и системы в целом. Система просто развалится, если головы упомянутых господ окажутся под плахой. Поэтому их будут просто-напросто устрашать, остепенять и обдирать, а по окончании этих процедур, отправлять на пенсию с бессменной икрой на хлебе и дорогущим лечением старческого ревматизма на водах где-нибудь в Карловых Варах.Таковы вот особенности национальной борьбы с коррупцией в Азербайджане, как правило, предполагающие включение механизмов законности, но, почему-то, обязательно находящие развязку вне правового поля. Это похоже на алогизм «беременность наполовину» или знаменитую фразу Максима Подберезовикова на суде в защиту Деточкина: «Товарищи… он конечно виноват, но он не виноват».Однако, убедителен ли сей метод действий для самого азербайджанского общества, то есть для тех его слоев, которые непосредственно своим горбом, потом и лишениями заработали скачущие из одного кармана режима в другой карман миллиарды?Для ответа на этот вопрос следует ознакомиться с парой мыслей из азербайджанских интернет-форумов, обсуждающих скандальное дело Фазиля Мамедова.«Пришло время подоить очередного сатрапа за сокрытие размеров и присвоение части надоя. Такая вот система госуправления и кадровая политика у наследного кормчего».Далее: «Мы ведем себя так, как будто высшее должностное лицо государства за все это не отвечает. Ведь именно оно их назначило и держало у кормила, вернее у кормушки все эти годы».Или вот еще: «…Перефразируя латинян – Цезарь вне подозрений! Нынешняя администрация несет полную ответственность за все эти скандалы и воровство денег налогоплательщиков и в условиях народовластия ее давно бы оптом отправили в отставку. Но взамен мы видим все их же, тоскливо бубнящих одно и то уже который год».Красноречивее и не скажешь. Думается, комментарии излишни.