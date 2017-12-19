"Репортеры без границ": в 2017 году в мире погибло 65 журналистов

Число погибших журналистов в 2017 году в мире составило 65 человек, что на 18% меньше, чем годом ранее. Это следует из доклада международной организации "Репортеры без границ", опубликованного во вторник на ее официальном сайте.

"В 2017 году 65 журналистов погибли в мире, 26 из них - при исполнении своих обязанностей, они стали жертвами смертельно опасных ситуаций, таких как авиаудары или теракты. Остальные 39 были убиты, так как их материалы угрожали тем или иным политическим, экономическим или преступным интересам. - говорится в докладе. - В этом году все же отмечается снижение количества погибших журналистов на 18% по сравнению с прошлым годом (79)".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по мнению экспертов организации, наиболее опасными странами для работников СМИ в этом году стали Сирия (12 погибших) и Мексика (11 погибших). Следующими в рейтинге стали Афганистан и Ирак, где за прошедший год погибли девять и восемь журналистов соответственно.

Также отмечается, что 326 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, до 54 удерживаются в заложниках, а двое считаются пропавшими без вести.





