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Московский клуб «Арарат» может перебазироваться в Армению


Московский клуб «Арарат», президентом которого в ноябре стал глава ГК "Ташир", миллионер Самвел Карапетян, по окончании нынешнего сезона может подать заявку для участия в чемпионате Армении. Как передает «Арменпресс», московский футбольный клуб "Арарат" после завершения сезона может перебазироваться в Армению и заявить о намерении принять участие в местном чемпионате.

В руководстве клуба пришли к выводу, что в российском чемпионате достижение высоких целей связано со слишком большими финансовыми затратами. В то время как для победы в чемпионате Армении, c последующим выходом в квалификацию Лиги чемпионов, потребуется меньше расходов.

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