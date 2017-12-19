Константин Затулин видит в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна
12:25, 19 Декабрь, 2017
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин видит в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил во время телемоста, организованного в агентстве «Спутник»«Может, я ошибаюсь, но я вижу в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, конечно, после того, как он завершит свои президентские функции. Не могу сказать, кто будет следующим президентом Армении, однако, думаю, что и этот вопрос будет решен. Предыдущая история Армении доказывает, что армянские политические деятели умеют прислушиваться к мнениям и принимать решения, которые позволяют стране идти вперед без серьезных внутренних катаклизмов»,- сказал первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.