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Константин Затулин видит в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна


Первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин видит в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил во время телемоста, организованного в агентстве «Спутник»

«Может, я ошибаюсь, но я вижу в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, конечно, после того, как он завершит свои президентские функции.  Не могу сказать, кто будет следующим президентом Армении, однако, думаю, что и этот вопрос будет решен. Предыдущая история Армении доказывает, что армянские политические деятели умеют прислушиваться к мнениям и принимать решения, которые позволяют стране идти вперед без серьезных внутренних катаклизмов»,- сказал первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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