Первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин видит в роли премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил во время телемоста, организованного в агентстве «Спутник»

сказал первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.