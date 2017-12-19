Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейную рождественскую открытку

В сети появилось новое семейное фото принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин (Кейт Миддлтон). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter.

В сообщении также отмечается, что наследная чета решила отправить свою дочь принцессу Шарлотту в детский сад. "Их королевские высочества также объявили этим утром о том, что принцесса Шарлотта пойдет в Уиллкокский детский сад с января 2018 года", - сказано в сообщении.

Сад расположен в районе Кенсингтон в непосредственной близости от дворца, где живет семья Уильяма.