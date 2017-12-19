Джордж Лукас возглавил рейтинг богатейших знаменитостей США по версии Forbes
Режиссер Джордж Лукас, придумавший киновселенную "Звездные войны" (Star Wars), назван журналом Forbes самой богатой американской знаменитостью этого года. Его состояние оценивается в $5,5 млрд. Соответствующий рейтинг опубликован в понедельник на сайте издания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На втором месте расположился режиссер Стивен Спилберг, капитал которого достигает $3,6 млрд. На третьей позиции - популярная телеведущая и владелица собственного канала Опра Уинфри ($2,8 млрд).
Далее следуют бывший баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэперы Дидди ($820 млн) и Джей-Зи ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн) и еще один рэп-исполнитель Доктор Дре ($740 млн). Замыкает рейтинг писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).
Ежегодный рейтинг Forbes учитывает капитал звезд, а также принадлежащих им компаний и недвижимости. В список богатейших американских знаменитостей могут попасть "граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, а не стали знаменитыми из-за своего богатства", отмечает журнал. Общая сумма капитала десяти участников рейтинга составляет $18 млрд (на 7,8 п. п. больше, чем в прошлом году).