Российская сторона восстановила данные об убийце посла РФ в Турции, стертые из компьютера

Российская делегация, прибывшая в Турцию с целью участия в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, смогла восстановить данные об убийце посла РФ в Турции, стертые из его компьютера. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Следствие продолжает изучать жесткий диск компьютера убийцы посла РФ в Турции Мевлута Мерт Алтынташа, и российская сторона смогла восстановить данные, стертые из компьютера.

Турецкая сторона отмечает, что в восстановленной информации упоминаются сведения о Фетулла Гюлене и возглавляемом им движении «Хикмет».

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок, было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.

Турецкая сторона заявила о связях Алтынташа с Фетулла Гюленом.