МОН Армении представило проект о внесении изменений в закон об образовании на общественное обсуждение

Министерство образования и науки Армении представило на общественное обсуждение проект о внесении изменения в закон «Об общем образовании», согласно которому предлагается новое регулирование: работающие в учебных заведениях учителя, которые не соответствуют требованиям, установленным первой частью 26-й статьи закона «Об общем образовании», могут продолжить свою профессиональную деятельность до 20 августа 2028 года вместо установленного ныне срока 20 августа 2018 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.

Первой частью 26-й статьи закона «Об общем образовании» установлены требования для учителей, согласно которым преподавателем учебного заведения может быть человек, получивший соответствующую педагогическую квалификацию или имеющий высшее образование и, как минимум, 5-летний педагогический стаж работы в течение последних 10 лет.

«Об общем образовании» от 15-го августа

Проектом предлагается заменить в законе ՀՕ-160-Ն2009 года дату «2018» на дату «2028».