Анонимный создатель биткоина вошел в топ-50 самых богатых людей мира

Создатель криптовалюты биткоин, известный только по своему псевдониму "Сатоси Накамото", по состоянию на понедельник занял 44-е место в списке самых богатых людей мира - его состояние оценивалось в $19,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет MarketWatch.

Оценка основана на слухах, что Сатоси Накамото (под псевдонимом может скрываться группа лиц) владеет порядка 980 тыс. биткоинов, которые торгуются на уровне около $18900. Как утверждает издание, размер состояния Накамото позволил бы ему оказаться на 44-м месте в списке самых богатых людей мира, который составляет журнал Forbes.

Еще в октябре, когда виртуальная валюта стоила порядка $6000, создатель биткоина занимал в списке Forbes место в середине третьей сотни.