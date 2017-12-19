Число пострадавших в ходе протестов в Аргентине возросло до 162 человек

Число пострадавших в столкновениях протестующих с полицией из-за готовящейся пенсионной реформы в столице Аргентины Буэнос-Айресе возросло до 162. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Todo Noticias.

По данным издания, 162 человека обратились за медицинской помощью, из них более 80 — сотрудники правоохранительных органов. Помимо этого, полиция задержала 81 человека.

Ранее сообщалось, что более 80 человек пострадали в ходе столкновений протестующих с полицией из-за готовящейся пенсионной реформы в Аргентине. Отмечалось, что демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что сотрудники правоохранительных органов отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

По данным агентства Франс Пресс, правительство страны, возглавляемое президентом Маурисио Макри, планирует принять пенсионную реформу для снижения государственного дефицита. Активисты заявляют, что принятие законопроекта послужит снижению размера пенсионных выплат. Сейчас законопроект о реформе находится на рассмотрении в Палате депутатов конгресса страны.