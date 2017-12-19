СМИ: КНДР отказывается от диалога с США по своей ядерной программе

КНДР отвергла предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о начале двустороннего диалога без предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в комментарии, который публикует 19 декабря газета "Нодон синмун".

"Предлагая нам переговоры, Соединенные Штаты тем самым хотят переложить на Пхеньян ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове", - подчеркивает газета. По мнению авторов статьи, Вашингтон хочет использовать этот отказ для того, чтобы "создать в Совете Безопасности ООН соответствующий настрой и принять новые санкционные резолюции в отношении КНДР, включая ее морскую блокаду".

"Наша позиция остается неизменной: мы продолжим укреплять собственные ядерные силы", - резюмирует газета.

Тиллерсон 12 декабря сообщил о готовности к диалогу с Пхеньяном "без предварительных условий". Спустя несколько дней он заявил, что США будут готовы сесть за один стол с северокорейской стороной, когда она прекратит свое "угрожающее поведение", добавив, что КНДР "должна доказать свое право быть за столом переговоров".

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. Новый виток напряженности вокруг КНДР начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск.





