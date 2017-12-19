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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян посетит Францию


По приглашению министра по делам Европы и по внешним делам Франции Жана-Ива Ле Дриана, Министр ИД Армении Эдвард Налбандян посетит Францию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

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