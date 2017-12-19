Палестина попросила ООН провести экстренную сессию Генассамблеи

Палестина запросила проведение экстренной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН после того, как США ходе голосования в Совбезе наложили вето на проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают западные СМИ.

По их информации, на рассмотрение членов ГА ООН будет вынесен проект резолюции. Как ожидается, Генассамблея проведет голосование по документу в ближайшие недели, передает американский телеканал Fox News.

"Резолюция Генассамблеи не имеет также же веса, как резолюция СБ ООН, но она продемонстрировала бы международный консенсус относительно одностороннего решения президента Трампома о признании Иерусалима (столицей Израиля - ИФ)", - сообщает CNN.

Ранее в понедельник США использовали право вето, чтобы заблокировать предложенный Египтом проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Все остальные члены СБ ООН поддержали этот документ.