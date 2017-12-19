Площадь крупного природного пожара, уже две недели бушующего на территории американского штата Калифорния, достигла почти 1,1 тыс. кв. км, пламя удалось локализовать на 50%. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший имя "Томас", распространился на площади около 1097 кв. км.

"Томас" уже признан третьим самым крупным природным пожаром в современной истории Калифорнии. Однако, как сообщает агентство Associated Press, власти полагают, что уже в ближайшие дни он станет рекордным по своему масштабу. Самый крупный пожар в Калифорнии с момента начала ведения подобной статистики был зарегистрирован в 2003 году, он охватил площадь в размере 1106 кв. км.

"Томас" остался, по сути, единственным из возникших на юге Калифорнии крупных лесных пожаров, который продолжает нести серьезную угрозу. Остальные пять природных возгораний, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы. Пожарные службы штата прогнозируют, что им удастся локализовать "Томас" на 100% приблизительно к 7 января следующего года.

Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, превысил уже $137 млн. Пламя уничтожило или нанесло повреждения в общей сложности более 1,2 тыс. домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара. Борьбу с огнем ведут около 8 тыс. пожарных. Из-за разгула стихии были эвакуированы порядка 100 тыс. человек, к настоящему моменту некоторым из них уже разрешено вернуться в свои дома.





