Теплые воздушные течения из Египта проникают на территорию Армении

Теплые воздушные течения из Египта проникают на территорию Средиземного моря, оттуда они двинутся в Армению, сообщает начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«На территории Армении 19-го декабря ожидается погода без осадков, во второй половине дня 20 декабря, 21-23 декабря в большинстве регионов республики время от времени прогнозируются осадки. Ветер – юго-западный, с порывами до 3-8 м/с, 20-22 декабря в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 18-19 декабря существенно не изменится, ночью 20-го и 21-го декабря постепенно повысится на 4-6 градусов. До 25-го декабря падения температуры не ожидается»,- сообщает начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.