Трамп пообещал построить «мир через силу»

Президент США Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности страны, заявил, что Вашингтон нацелен на создание «мира через силу». Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«США нацелены на мир через силу», — заявил Трамп. Он добавил, что секвестр военного бюджета был «разрушительным» и пообещал «положить этому конец».

Ранее в понедельник Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой Россия, Китай, Иран и КНДР были названы угрозами для США. Российские ядерные силы признаны самой главной угрозой, опасность представляют и попытки России «подорвать демократию» через СМИ. При этом отмечается, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Пекином «в областях взаимного интереса».

Также в стратегии сказано, что КНДР ищет возможности убийства миллионов американцев с помощью ядерного оружия.