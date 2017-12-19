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Эрдоган и Мэй обсудили ситуацию вокруг Иерусалима


Президент Турции Эрдоган имел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества и отношений между обеими странами.

Собеседники обсудили также ситуацию, создавшуюся вокруг Иерусалима, отметив, что для обеспечения мирного процесса необгодимы усилия всех сторон. Собеседники особо отметили, что надо воздержаться от шагов, могущих угрожать безопасности в регионе.

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