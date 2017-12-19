Эрдоган и Мэй обсудили ситуацию вокруг Иерусалима
Президент Турции Эрдоган имел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества и отношений между обеими странами.Собеседники обсудили также ситуацию, создавшуюся вокруг Иерусалима, отметив, что для обеспечения мирного процесса необгодимы усилия всех сторон. Собеседники особо отметили, что надо воздержаться от шагов, могущих угрожать безопасности в регионе.
- 19:31 Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших футболистов 2017-го года по версии издания The Guardian
- 18:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-12-17
- 18:40 Азиатские индексы - 19-12-17
- 18:28 Предстоящие на 20 декабря мероприятия
- 18:12 Президент Армении принял генерального директора группы кино и телевидения «Газпром-Медиа Холдинга»
- 18:12 Экс-замглавы Каталонии проголосовал из тюрьмы на региональных выборах
- 18:04 Папа Римский Франциск обсудил с королем Иордании обострение ситуации на Ближнем Востоке
- 17:57 Столтенберг: НАТО является региональной военной организацией
- 17:52 Ученые обнаружили новое опасное свойство сахара
- 17:47 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 17:29 В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
- 17:22 ЕС планирует увеличить объем предоставляемой Армении помощи: глава делегации ЕС
- 17:21 Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
- 16:54 Соглашение Армения-ЕС открывает новую страницу в истории двусторонних отношений: спикер НС
- 16:52 Саакашвили обещает возобновить акции протеста после новогодних праздников
- 16:41 В МИД Франции завели двух кошек для борьбы с крысами
- 16:35 Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной из Йемена баллистической ракеты
- 16:28 Председатель НС Армении Ара Баблоян ответил на вопрос о продолжении своей деятельности после апреля 2018 года
- 16:23 Чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН по Иерусалиму запланировали на четверг
- 16:10 ЦБ Армении и банк KfW подписали кредитный договор на сумму в 15 млн евро
- 15:59 Состоялась встреча Агвана Овсепяна с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным
- 15:57 Флагман британского флота "Куин Элизабет" дал течь
- 15:49 Турция вновь признана «самой большой тюрьмой для журналистов»
- 15:43 Не пропускающий запах пота пиджак предложили носить круглый год
- 15:39 СМИ сообщили о гибели диджея на бразильском фестивале Atmosphere
- 15:30 СМИ: антиправительственные демонстрации в Иракском Курдистане переросли в беспорядки
- 15:23 Дорога Степанцминда-Ларс открыта
- 15:22 Число пострадавших при пожаре в московском пансионате возросло до 19
- 15:16 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 15:08 В Пантеоне парка имени Комитаса состоялось памятное мероприятие в честь Гранта Матевосяна
- 14:54 В СК уточнили число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
- 14:50 Кремль указал на имперский характер новой стратегии нацбезопасности США
- 14:16 Роухани: США не смогут подорвать ядерное соглашение "шестерки" и Ирана
- 14:14 Россия передала Таджикистану танки и вертолеты на 100 миллионов долларов
- 14:11 Вице-спикер НС Армении предложил организовать в 2018 г. показ материалов Геноцида армян в Германии и других странах ЕС
21:20, 12.12.2017
Просмотрели 1964 раз Солдаты, проститутки и пастух: в Азербайджане 400 человек арестовано по обвинению в шпионаже в пользу Армении
20:21, 12.12.2017
Просмотрели 1189 раз Жозе Моуринью провел встречу с Генрихом Мхитаряном
18:57, 13.12.2017
Просмотрели 1117 раз Компания «Газпром Армения» планирует перенести в Армению находящиеся на территории Грузии газопроводы
13:57, 15.12.2017
Просмотрели 1089 раз Армения вынуждена иметь то минимальное вооружение, которое позволит решать вопросы безопасности: президент Армении Серж Саргсян
14:03, 15.12.2017
Просмотрели 1066 раз Чем лучше будет жить иранский народ, тем выгоднее это будет для Армении: президент Армении Серж Саргсян