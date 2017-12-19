Более 100 человек попали в больницы после железнодорожной аварии в США

Скоростной пассажирский поезд железнодорожной компании Amtrak, следовавший из Сиэтла в Портленд, в понедельник сошел с рельсов в американском штате Вашингтон. В результате аварии госпитализированы более 100 человек, погибли не менее шести, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Авария произошла после крутого поворота и заезда на надземный мост. Минимум два вагона рухнули на автотрассу I-5, парализовав движение транспорта по самой нагруженной дороге северо-запада США, ведущей от Канады до Мексики.

По данным сети медицинских учреждений CHI Franciscan Health, в больницы Такомы и пригородов доставлены более 75 человек, а с учетом больниц соседних населенных пунктов число госпитализированных превысило 100. Четверо из них - в тяжелом состоянии.

Число подтвержденных властями жертв, если верить данным телекомпании CNN, пока достигает трех. Агентство Associated Press (АР) сообщало о шести погибших.

Официальный представитель Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США Белла Дин-Зарр заявила, что говорить о причинах аварии и количестве жертв преждевременно.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел в понедельник режим чрезвычайной ситуации в штате.

В Amtrak подтвердили, что данный поезд в понедельник совершал первую поездку по новой ветке железной дороги, которая была построена в рамках проекта общей стоимостью $180,8 млн. Цель проекта - ускорить перевозку пассажиров между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Портлендом (штат Орегон).