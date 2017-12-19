По своим возможностям реагирования на катастрофы Армения находится на довольно хороших позициях: интервью с министром Тонояном

В интервью, данном «Арменпресс», министр ЧС Армении Давид Тоноян подвел итоги уходящего года, представил достижения и проблемы, требующие решений, шаги, необходимые для оперативного отклика на лесные пожары и для их предупреждения, меры по повышению эффективности спасательной службы, деятельность армяно-российского гуманитарного центра и пр.

- Г-н министр, прошу вас подвести итоги года. Каковы были достижения, какие есть проблемы, в чем приоритеты?

- Когда в 2017 году я был назначен министром ЧС Армении, изучив отрасль, я понял, что имею дело с постоянно совершенствующейся и развивающейся системой, следовательно, я должен обеспечить обновление и усовершенствование МЧС.

Система по защите страны от природных и техногенных катастроф действует по 2 основным направлениям: снижение рисков и разитие сил реагирования. Наши задачи на 2017 год мы запланировали и осуществили в данном контексте. Проводилась работа в системе гражданской обороны. В приграничных районах Армении – в наиболее ранимых 12 общинах Тавуша, были созданы опорные пункты гражданской обороны. Опорные пункты гражданской обороны служат защите населения, организации противопожарных мероприятий, спасательных работ, обнаружению заминированных участков, охране территорий, организации эвакуации населения, оказания медпомощи и пр. Планируется создать еще 8 опорных пунктов в Тавуше и Вайоц Дзоре. Поэтапно внедряются эффективные системы оповещения населения.

Проблемы в МЧС, в основном, связаны с технической оснащенностью персонала, что мы пытаемся решить с помощью международного сотрудничества, укрепилось сотрудничество с ЕС, США, РФ, Францией, Грузией, Италией, Германией – в различных сферах системы ЧС.

Сегодня, кроме усвоения и «потребления» международного опыта, Армения иногда выступает и в роли «предлагающей стороны».

- Г-н Тоноян, в прошлом году в республике горели лесные массивы, что стало предметом широкого обсуждения в обществе. Особенно запомнился пожар в Хосровском заповеднике. Какие меры предприняты для оперативного реагирования на подобные ситуации?

- В результате анализа слабых сторон, обнаруженных во время лесных пожаров 2017 года, был разработан план-календарь, который представлен на обсуждение в заинтересованные ведомства.

Мы работаем также с экспертной группой Лесной службы США, которая вскоре представит свои предложения.

- Оценка рисков катастроф и эффективное управление ими являются условиями для стабильного развития страны. Какая работа проведена в этом направлении?

- Оценка рисков катастроф – перманентый процес, без чего нвозможно эффективное управление ими. В данном контексте должен отметить, что 6-го апреля 2017 года правительство Армении одобрило программу «Национальная стратегия оценки рисков катастроф и мероприятия по ее осуществлению». Разработаны программы на уровне общин, которые будут включены в планы развития общин.

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