Предстоящие новости: 19.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 19-го декабря, по решению председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.42 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцям, первого заместителя комитета Мехака Апресяна и исполнительного директора Фонда развития туризма Армении Ара Хзмаляна.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференция заместителя министра сельского хозяйства Армении Армена Арутюняна.

В Министерстве юстиции Армении состоится общественное обсуждение выполнения мероприятий в рамках первого полугодия Программы действий министерства юстиции Армении.

Предсатвители ВАБС Аргентины вручат 134 музыкальных инструмента музыкальным школам приграничных населенных пунктов Тавуша, Гегаркуника и Вайоц Дзора.

В МОН Армении состоится встреча с рабочей группой по разработке программы по углубленному изучению французского языка.

В Центре ISTC ЕГУ состоится Венчурная конференция программы STEP-2017.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференцияглавного тренера мужской сборной Армении, председателя Федерации Армении по тяжелой атлетике Пашика Алавердяна.

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