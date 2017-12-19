Европейские индексы - 18-12-17

МОСКВА, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.59% и составил 13312.30 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.33% и составил 5420.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 7537.01 пункта, российский MICEX снизился на 0.44% и составил 2134.58 пункта, а RTSI вырос на 0.10% и составил 1145.13 пункта.