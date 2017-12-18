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Задержан мужчина, который разыскивался правоохранительными органами Республики Казахстан


17 декабря в 3:10 на КПП «Баграташен» был задержан Артём М., 1980 г.р., который с 20 июня разыскивался Управлением внутренних дел города Костаная МВД Республики Казахстан по обвинению по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.



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