Задержан мужчина, который разыскивался правоохранительными органами Республики Казахстан

17 декабря в 3:10 на КПП «Баграташен» был задержан Артём М., 1980 г.р., который с 20 июня разыскивался Управлением внутренних дел города Костаная МВД Республики Казахстан по обвинению по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.