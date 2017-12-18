В США скоростной поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в штате Вашингтон, сообщают оператор состава компания Amtrak и местные власти.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», инцидент произошел на участке между городами Олимпия и Лейквуд. Последний вагон состава рухнул на шоссе, задев несколько автомобилей. Движение на трассе частично остановлено.

В полиции сообщили, что есть погибшие, их число уточняется. СМИ пишут, что как минимум 77 человек госпитализированы. Шериф округа Пьерс рассказал о большом числе пострадавших среди автомобилистов.

Amtrak сообщает, что попавший в аварию поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.