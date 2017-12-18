Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил насилие властей Азербайджана в отношении журналистов

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность в связи с вынесением приговора главе интернет-канала «Kanal 13» Азизу Оруджеву в Азербайджане.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ, 15 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Оруджева к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении властью.

«Я призываю власти пересмотреть приговор Азиза Оруджева и прекратить меры по пресечению его свободы, и наносящие ущерб его безопасности, - сказал Дезир. - Я надеюсь, что это решение будет отменено во время апелляционного суда».

В своем письме властям от 30 ноября Дезир отметил неоднократные сообщения о том, что обвинение не представило никаких доказательств вины Оруджева суду, а также утверждения о том, что журналист подвергался преследованиям из-за своей работы в «Kanal 13».

Дезир также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся судебным разбирательством журналиста Афгана Мухтарлы, который был похищен в Тбилиси в конце мая 2017 года.

Представитель также отметил, что недавно были приостановлены банковские счета известного журналиста-расследователя Хадиджи Исмаиловой. Он напомнил властям Азербайджана, что это ограничительное действие вместе с ее несправедливым тюремным заключением и продолжающимся запретом на поездки является еще одним шагом, который серьезно мешает профессиональной деятельности журналиста.