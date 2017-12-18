Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 17:30 18-го декабря в Республике ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.



Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации