Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 17:30 18-го декабря в Республике ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.