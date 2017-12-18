Toyota инвестирует $13,3 млрд в разработку батарей для электромобилей

Японский автопроизводитель Toyota Motor планирует до 2030 года инвестировать 1,5 трлн иен ($13,3 млрд) в разработку и производство батарей для автомобилей, оснащенных электродвигателем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, с 2025 года компания представит гибридные или электроверсии всех своих моделей автомобилей. Разработка машин, предполагающих наличие только двигателя внутреннего сгорания, отныне производиться не будет.

По прогнозу Toyota, к 2030 году она будет ежегодно продавать 5,5 млн электромобилей и гибридов, включая 1 млн машин с нулевыми выхлопами.

"Мы намерены стать мировым лидером в сфере электромобилей", - заявил вице-президент компании Сигеки Тераси.

Первые новые электромобили будут представлены на рынке Китая уже в 2020 году, затем они станут доступны в Японии, Индии, Европе и США.

Акции Toyota подскочили на торгах в понедельник на 2,8%, капитализация компании составляет 22,7 трлн иен ($201,8 млрд).