Между правительством Армении и банком KfW подписаны соглашения о сотрудничестве

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с региональным директором немецкого банка KfW Олафом Зимелькой. После встречи состоялась церемония подписания соглашений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер отметил, что частые двусторонние контакты свидетельствуют о важности сотрудничества с KfW, и Армения заинтересована продолжать и развивать его.

Глава правительства выразил уверенность, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом нудет способствовать укреплению отношений Армении с Германией и KfW.

Были подписаны грантовое соглашение на сумму 5,3 млн евро между Республикой Армения и KfW по Программе поддержки схем страхования сельскохозяйственной продукции и второй этап кредитной программы «Комплексное управление водных ресурсов/Ахурян река I» на сумму 18,5 млн евро.