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Хантсман считает, что цикл ответных мер в отношениях Москвы и Вашингтона завершился


Цикл ответных мер в отношениях Москвы и Вашингтона завершился, считает посол США в РФ Джон Хантсман. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на торжественном заседании, посвященном 50-летнему юбилею Института США и Канады РАН.

"Я полагаю, что мы достигли точки стабильности, и что цикл взаимных мер завершился", - сказал он.

По его мнению, российско-американские отношения претерпевают серьезную напряженность, но надежда на ее преодоление есть.

"Никакой не секрет, что Россия и США переживают один из сложнейших периодов в двусторонних отношениях, но я уверен, что все присутствующие готовы сделать все для их улучшения, и это станет возможным", - сказал он.



 



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