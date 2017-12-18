Хантсман считает, что цикл ответных мер в отношениях Москвы и Вашингтона завершился

Цикл ответных мер в отношениях Москвы и Вашингтона завершился, считает посол США в РФ Джон Хантсман. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на торжественном заседании, посвященном 50-летнему юбилею Института США и Канады РАН.

"Я полагаю, что мы достигли точки стабильности, и что цикл взаимных мер завершился", - сказал он.

По его мнению, российско-американские отношения претерпевают серьезную напряженность, но надежда на ее преодоление есть.

"Никакой не секрет, что Россия и США переживают один из сложнейших периодов в двусторонних отношениях, но я уверен, что все присутствующие готовы сделать все для их улучшения, и это станет возможным", - сказал он.





