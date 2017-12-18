В 2016 году население Земли выбросило 45 млн тонн электротехнического мусора

На Земном шаре стремительно нарастают объемы так называемого электротехнического мусора - старых мобильных телефонов, выброшенной бытовой техники и т.д.

В прошлом году объем таких отходов составил по всей планете 44,7 млн тонн - на 8% больше по сравнению с данными предыдущего исследования, проведенного три года назад, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Такие цифры приводятся в докладе базирующегося в Токио Университета ООН, который опирался на статистику различных национальных отраслевых организаций и Международного союза электросвязи.

По данным исследования, собирается и перерабатывается не более 20% такого мусора. Нет данных о том, что вообще происходит с большей частью выброшенных электрических приборов и оборудования. Это наносит, по мнению специалистов, ущерб экологии планеты, который постоянно возрастает, - в таком мусоре зачастую содержатся вредные вещества.

В докладе отмечается, что законодательство, регулирующее сбор и утилизацию таких отходов, принято в 67 странах. Однако его выполнение удалось более-менее проследить только в 41 государстве.

С другой стороны, содержание золота, платины и других ценных компонентов в электротехническом мусоре только в объемах прошлого года оценивается в $55 млрд. Однако в подавляющем большинстве случаев эти ценности не извлекаются.

Университет ООН предсказывает, что к 2021 году годовой объем такого мусора достигнет 52,2 млрд тонн.





