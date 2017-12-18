Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-12-17

ЕРЕВАН, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 декабря, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 482.21 драм. Курс евро сократился на 0.56 драмa и составил 568.43 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.23 драм. Курс британского фунта сократился на 4.20 драмa и составил 643.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 49.78 драмa и составила 19450.58 драм. Цена серебра сократилась на 0.47 драмa и составила 247.82 драм. Цена платины выросла на 42.27 драмa и составила 13674.01 драм.