Азиатские индексы - 18-12-17

ТОКИО, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.55% и составил 22901.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.36% и составил 1817.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3267.92 пункта, а HANG SENG вырос на 0.70% и составил 29050.41 пункта.