Европейцы считают разумным суждение о том, что Армения служит мостом между ЕАЭС и ЕС: немецкий депутат

Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер считает, что новое соглашение Армения-ЕС стало шагом вперед для обеих сторон.

«Германия считает Армению позитивной страной, особенно после признания Геноцида армян в прошлом году. Думаю, в последние годы отношения между двумя странами еще больше укрепились», - как сообщает Арменпресс, сказал депутат в ходе обсуждения нового соглашения Армения-ЕС, организованного по инициативе фонда «Конрада Аденауэра» и постоянной комиссии НС Армении по внешним связям.

По словам Вайлера, Европейский союз ожидает от Армении стабильного и демократического правительства.

«Мы будем помогать в рамках своих возможностей, в частности, будем уделять основное внимание образованию, с помощью которого мы можем достичь большего», - сказал немецкий депутат.

Отвечая на вопрос, что думает ЕС о том, что Армения служит мостом между Евразийским экономическим союзом и ЕС, Вайлер сказал: «Я думаю, что европейцы считают это очень разумным суждением, и да, мы будем приветствовать двустороннее сотрудничество, так как тем самым мы сможем достичь той цели, чтобы Армения также служила мостом между этими двумя союзами».

24 ноября в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.