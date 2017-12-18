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Самые эпичные киномоменты года собрали в одно видео


В сети появился ролик, в который вошли все самые эпичные эпизоды из фильмов 2017 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Nikita Malko, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Запись длится восемь минут. В подборку вошли сцены из таких кинолент, как «Снеговик», «T2: Трэйнспоттинг», «Бегущий по лезвию 2049», «Призрак в доспехах», «Горе-творец», «Тор: Рагнарек», «Квадрат» и «Малыш на драйве». С полным списком использованных кадров посекундно можно ознакомиться вблоге автора ролика.



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