Самые эпичные киномоменты года собрали в одно видео

В сети появился ролик, в который вошли все самые эпичные эпизоды из фильмов 2017 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Nikita Malko, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Запись длится восемь минут. В подборку вошли сцены из таких кинолент, как «Снеговик», «T2: Трэйнспоттинг», «Бегущий по лезвию 2049», «Призрак в доспехах», «Горе-творец», «Тор: Рагнарек», «Квадрат» и «Малыш на драйве». С полным списком использованных кадров посекундно можно ознакомиться вблоге автора ролика.