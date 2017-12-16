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Россия призвала США и КНДР к диалогу


Москва призывает США и КНДР к диалогу, это позволит вывести ситуацию из нынешнего крайне опасного состояния. Как сообщает Арменпресc, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедшего накануне заседания СБ ООН по КНДР

"Только открытость к диалогу со стороны Пхеньяна и Вашингтона, взаимная сдержанность и стремление выработать отправную точку для дипломатического шага вперед могут позволить вывести ситуацию из ее нынешнего крайне опасного состояния", — сказал замглавы МИД РФ.

 



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