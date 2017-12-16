Трамп предложил сторонникам купить рождественское украшение в виде его фирменной кепки

Комитет в поддержку президента США Дональда Трампа, фактически являющийся его предвыборным штабом, пополнил на своем сайте каталог товаров для сторонников нынешнего главы государства.

Им предлагается приобрести рождественское украшение в виде уменьшенной копии фирменной красной кепки Трампа с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Объявление о том, что такой атрибут поступил в продажу, былcо опубликовано на странице американского лидера. "Продемонстрируйте, насколько вы гордитесь вашей великой страной, повесив на рождественской елке это коллекционное украшение", - гласит запись, оставленная от имени президента.

"Почувствуйте дух Рождества, приобретя ваше собственное украшение - красную кепку [c девизом] "Сделаем Америку снова великой". Оно изготовлено из латуни и инкрустировано золотом 24-й пробы. Эта игрушка, без всяких сомнений, сделает вашу ель особенной", - говорится на сайте комитета.

Размеры "кепки" не уточняются, продается она в футляре с черным бархатом внутри. Украшение покрыто красным напылением, при этом "швы" выполнены из золота. Никакая цепочка к елочной игрушке не прилагается, подвешивать ее предлагается за золотистую нитку. Цена за это украшение весьма символична - $45. Сам Трамп является 45-м президентом США.

Предложение Трампа вызвало разнообразную и бурную реакцию у пользователей Facebook. Многие возмущались тем, что президент тратит свое время на рекламу сувениров. В комментариях, как обычно, развернулись политические дискуссии. Одни американцы обвиняли президента в "безвкусице", другие же - не скрывали восхищения. Примерно за 7 часов объявление набрало почти 8 тыс. отметок "мне нравится" и огромное количество комментариев. Больше 1,2 тыс. человек скопировали его на свои страницы, сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС.

