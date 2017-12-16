Лавров обсудил по телефону с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирию и предстоящие двусторонние контакты, сообщило в субботу российское внешнеполитическое ведомство. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Телефонный разговор состоялся еще 14 декабря по инициативе французской стороны, сообщили в МИД.

"Министры "сверили часы" по широкому спектру двусторонних вопросов, обсудили график политических контактов на предстоящий период. В рамках рассмотрения международных вопросов особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии", — говорится в сообщении МИД.





