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В Армении возбуждено 34 уголовных дела в отношении глав общин


В течение  2017г. правоохранительные органы Армении возбудили 34 уголовных дела в отношении глав общин. Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал советник  генпрокурора Армении Гор Абрамян.

«По 7 из указанных дел 7 глав общин привлечены  в качестве  обвиняемых, относительно 4-х обвинительные заключения  направлены в  суд – по 2-м из которых уже вынесен приговор. По 15 делам  предварительное расследование  продолжается», - написал Абрамян.



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