В Армении возбуждено 34 уголовных дела в отношении глав общин

В течение 2017г. правоохранительные органы Армении возбудили 34 уголовных дела в отношении глав общин. Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

«По 7 из указанных дел 7 глав общин привлечены в качестве обвиняемых, относительно 4-х обвинительные заключения направлены в суд – по 2-м из которых уже вынесен приговор. По 15 делам предварительное расследование продолжается», - написал Абрамян.