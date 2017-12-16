Минтранс РФ планирует до конца года подготовить проект указа об авиасообщении с Египтом

Министерство транспорта РФ планирует до конца этого года направить в правительство проект указа президента о возобновлении авиасообщения с Египтом. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Мы должны направить [в правительство] проект указа (президента РФ о возобновлении авиасообщения с Египтом), - сообщил Соколов. - До Нового года планируем направить".

По его словам, российским авиаспециалистам необходимо будет провести дополнительные проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

15 декабря Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней, на его основе будет приниматься решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом (только рейсы в Каир)

Как пояснил Соколов, возобновление авиасообщения будет возможно только после того, как президент РФ подпишет соответствующий указ. Также он сообщил, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года. Однако речь пока не идет о чартерных рейсах на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду, пояснил министр.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.