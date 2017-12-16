Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Координационного совета, ужин состоится 30 января 2018г.

Планируется провести ужин в парижскомl’HôtelduCollectionneur.

Ожидается, что во время ужина президент Франции произнесет речь.

Известно, что в традиционном ужине принимают участие президент Франции, мэр Парижа Анн Идальго, члены правительства, парламентарии, посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур, высокопоставленные представители государственной и местных властей Франции, руководители армянских организаций, духовные отцы.