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Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции


Президент Франции  Эммануэль Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета  армянских организаций  Франции. Как  передает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Координационного совета, ужин состоится 30 января 2018г.

Планируется провести ужин в парижскомl’HôtelduCollectionneur.

Ожидается, что во время ужина президент Франции произнесет речь.

Известно, что в традиционном ужине принимают участие президент Франции, мэр Парижа Анн Идальго, члены  правительства, парламентарии, посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур, высокопоставленные представители государственной и местных властей  Франции, руководители армянских организаций, духовные отцы.



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