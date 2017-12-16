Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Бако Саакян принял ГагикаЦарукяна и прибывших с ним в Арцах европейских деятелей


16 декабря Президент Бако Саакян встретился  с лидером партии «Процветающая Армения» ГагикЦарукяном и прибывшими с ним в Арцах представителями Альянса европейских консерваторов и реформистов.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Европой и Арцахом, внутренней и внешней политики нашей республики.

Президент Саакян подчеркнул, что налаживание и развитие отношений с политическими партиями Европы является одним из приоритетных направлений внешней политики Арцаха.

Во встрече приняли участие вице-спикеры парламентов Армении и Арцаха МикаэлМелкумян и ВаграмБалаян, другие должностные лица.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации