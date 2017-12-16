Бако Саакян принял ГагикаЦарукяна и прибывших с ним в Арцах европейских деятелей

16 декабря Президент Бако Саакян встретился с лидером партии «Процветающая Армения» ГагикЦарукяном и прибывшими с ним в Арцах представителями Альянса европейских консерваторов и реформистов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Европой и Арцахом, внутренней и внешней политики нашей республики.

Президент Саакян подчеркнул, что налаживание и развитие отношений с политическими партиями Европы является одним из приоритетных направлений внешней политики Арцаха.

Во встрече приняли участие вице-спикеры парламентов Армении и Арцаха МикаэлМелкумян и ВаграмБалаян, другие должностные лица.