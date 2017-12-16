Зима 2017-18 грозит стать самой худшей для британских пациентов и медиков за полвека, предупреждают специалисты.

Однако уже сейчас, до прихода "австралийского" гриппа, некоторые больницы Англии заполнены пациентами с норовирусом, вызывающим рвоту и диарею. Впрочем, норовирус при достаточном количестве питья проходит сам за 1-2 дня и обычно не вызывает осложнений.

В июне-августе, когда в Южном полушарии была зима, вирусом H3N2 в Австралии заразилось около 170 тыс. человек - в 2,5 раза больше, чем в предыдущую зиму. Точное количество умерших от этого штамма гриппа официально еще не известно, но уже ясно, что число лабораторно подтвержденных диагнозов и летальных исходов было рекордным, написал директор британского Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи.

Фаучи отмечает, что вакцина оказалась эффективной лишь в 10% случаев заболеваний H3N2 в Австралии. Массовые прививки от гриппа в других странах в этом сезоне осуществлялись той же вакциной, а значит, иммунная защита против H3N2 не сформировалась в полной мере, сообщает Арменпресс, со ссылкой на bbc.com.