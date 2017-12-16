Президент Серж Саргсян подписал принятые парламентом законы
Президент Армении Серж Саргсян 16 декабря подписал принятые парламентом законы: о ратификации соглашения между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации «О предоставлении правительству Республики Армения кредита на госимпорт» о ратификации соглашения «О поддержке сотрудничества между Республикой Армения и организацией обеспечения и снабжения НАТО».
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
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