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Президент Серж Саргсян подписал принятые парламентом законы


Президент Армении  Серж Саргсян 16 декабря  подписал принятые  парламентом законы: о ратификации соглашения между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации «О предоставлении правительству Республики Армения кредита на госимпорт» о ратификации соглашения «О поддержке сотрудничества между  Республикой Армения и организацией обеспечения  и снабжения НАТО».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.



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