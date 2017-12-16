Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Температура воздуха в Армении существенно не изменится


На  территории республики днем 16 декабря и 17-19 декабря   погодаожидаетсяпогода безосадков. Осадки будут 20-21 декабря в значительной части областей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,16-19 декабря   погодасущественно не изменится, ночью 20 декабря повысится на 6-8 градусов, а днем снизится на 3-4 градуса.

В  Ереване днем 16 декабря и 17-19 декабря   погодаожидаетсяпогода безосадков. 20-21 декабря ожидаются осадки.

Глава Гидрометслужбы  МЧС РА ГагикСуренян отметил в Facebook, что в прошлом году в  эти дни температура  в  Ереване была уже —22 градуса. «В этом году мы даже не  почувствовали, как  перевалили за середину  декабря», - написал он.

 



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