Температура воздуха в Армении существенно не изменится

На территории республики днем 16 декабря и 17-19 декабря погодаожидаетсяпогода безосадков. Осадки будут 20-21 декабря в значительной части областей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,16-19 декабря погодасущественно не изменится, ночью 20 декабря повысится на 6-8 градусов, а днем снизится на 3-4 градуса.

В Ереване днем 16 декабря и 17-19 декабря погодаожидаетсяпогода безосадков. 20-21 декабря ожидаются осадки.

Глава Гидрометслужбы МЧС РА ГагикСуренян отметил в Facebook, что в прошлом году в эти дни температура в Ереване была уже —22 градуса. «В этом году мы даже не почувствовали, как перевалили за середину декабря», - написал он.